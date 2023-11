Beste Weinfachhändler 2023 prämiert

Seit mehr als zehn Jahren zeichnet WEIN+MARKT in Kooperation mit dem Deutschen Weininstitut (DWI) die Weinfachhändler aus, die sich in besonderer Weise um den deutschen Wein verdient gemacht haben. Selbstverständlich braucht es für die Auszeichnung auch gute Laden- und Servicekonzepte. In diesem Jahr hat es die Edelfrei GenussVinothek in Bamberg nach ganz oben auf das Treppchen geschafft. Platz Zwei belegte die Ludwigsburger Filiale von Wein-Moment, gefolgt von der Weinhand- lung Willenbrock in Rheine. Die Preisträger wurden am 15. Oktober 2023 im Bremer Ratskeller geehrt. „Eine Auszeichnung wie der Fachhandelspreis ist besonders in schwierigen Zeiten ausgesprochen hilfreich, um die Kundenbindung weiter zu festigen und Umsatz und Absatz neue Impulse zu geben“, unterstreicht Andreas Kaul, Ressortleiter Fachhandel beim DWI. Bei der Bewertung der teilnehmenden Fachhändler legte die Jury besonderes Augenmerk sowohl auf eine übersichtliche Präsentation von Weinen aus möglichst vielen deutschen Anbaugebieten als auch auf eine entsprechende Sortimentstiefe und -breite. Punkten können Wettbewerbsteilnehmer zudem mit einem einladenden Ladenambiente, kompetenter Beratung, Probiermöglichkeiten, kundengerechten Services sowie mit Veranstaltungen und Aktionen, bei denen die Weine aus deutschen Landen im Vordergrund stehen. Die Edelfrei GenussVinothek hat die Jury mit ihrem fast mondänen Interieur, dem charmanten und kompetenten Service und einem sehr breiten Weinsortiment aus Deutschland voll überzeugt. Der deutsche Anteil an den Weinen der Vinothek liegt bei fast 100 Prozent. Die zweite Preisträgerin, die Ludwigsburger Filiale von Wein-Moment, überzeugte durch die lockere Atmosphäre und die helle moderne Ladeneinrichtung. „Zahlreiche Events, wie offene Wein-Tastings mit Titeln wie Brutal Regional, After-Work- Parties, Wine & Speeddatings oder Yoga & Wine öffnen über eine spielerische Art vor allem jungen Leuten den Zugang zu vor- nehmlich deutschen Weinen“, heißt es im Kommentar der Jury. „Fast alles, was man im zukunftsorientierten Weinhandel richtig machen kann, wird hier umgesetzt“, würdigte die Jury die Weinhandlung Willenbrock in Rheine als drittplatzierte Preisträgerin. „Dazu zählen neben einem übersichtlichen Leitsystem und der Probiermöglichkeit aller gängigen Weine mit exzellenter Beratung auch das Angebot deutscher Weine zu Weingutspreisen oder selbst kreierte und nachhaltige Weinpräsentverpackungen“. Honoriert wurden außerdem die Ausrichtung von Weinmessen und regelmäßige Weinveranstaltungen zusammen mit deutschen Winzerinnen und Winzern. Neben Trophäen, Urkunden und Plaketten erhalten die Fachhandelspreisgewinner wertvolle Warengutscheine der Wettbewerbssponsoren „Zwiesel Kristallglas“ und „Howasped“ sowie Gutscheine für Mitarbeiterschulungen durch das DWI im Gesamtwert von 6.000 Euro. Zudem werden alle in die Jury zur Wahl der Deutschen Weinkönigin 2024 berufen. Die Preisträger 2023: Platz 1 Edelfrei GenussVinothek , Karolinenstr. 16, 96049 Bamberg. Platz 2 Wein-Moment GmbH , Kaffeeberg 15, 71634 Ludwigsburg. Platz 3 Willenbrock GmbH & Co. KG , Salzbergener Str. 89, 48431 Rheine. -red