Bettscheider verlässt Grande Vitae

Ingo Bettscheider (52), seit August 2017 Vertriebsleiter des Delmenhorster Weinhändlers Grande Vitae, verlässt das Unternehmen zum 30. April 2019. Dies meldet das Unternehmen. Die Trennung von Bettscheider erfolgt laut René Sorrentino, Geschäftsführer der Grande Vitae, freundschaftlich in beiderseitigem Einvernehmen. In der Übergangszeit bis zu einer Neubesetzung der Position übernimmt René Sorrentino die vertriebliche Leitung des Unternehmens. Der Diplom-Ökonom Bettscheider arbeitete in früheren Jahren u. a. als Geschäftsführer der BioReform GmbH (Harsum), als Niederlassungsleiter der Bösen Service GmbH (Langenfeld) sowie im Bereich Vertrieb & Handel bei der Bahlsen GmbH & Co. KG (Hannover). Von Ende 2006 bis Mitte 2016 war er als Vertriebsleiter der Wein-Allianz GmbH (Ruppertsberg) tätig gewesen. -ja-