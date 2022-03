+++ Beviale Moscow setzt aus: In ihrer sechsten Edition war die Beviale Moscow in diesem Jahr auf dem besten Weg, an vorangegangene Erfolge anzuknüpfen. Dies meldet der Organisator, die Nürnberg Messe. Vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse in der Ukraine wurde die Messe aber auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Die Messe wird also nicht vom 29. bis 31. März 2022 im Pavillon 57 des Veranstaltungsgeländes VDNH in Moskau stattfinden. Für die Beviale Moscow 2022 hatten sich laut Messeveranstalter rund 100 Aussteller angemeldet. Die Organisatoren haben rund 5.000 Besucher erwartet. -ja-