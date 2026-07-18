Bewerbung für Discovery Zone geöffnet

Die Messe Düsseldorf hat die ProWein 2027 um ein neues Format erweitert. In der Discovery Zone sollen speziell Weingüter und Produzenten zum Zug kommen, die noch nie auf der ProWein ausgestellt haben. Die thematischen Schwerpunkte des Bereichs könnten zum Beispiel Orange Wine, regenerative Bewirtschaftung, Quereinsteiger oder Zukunftssorten sein. „Bewusst verzichtet die Discovery Zone auf klassische Einzelstände und setzt stattdessen auf einen offenen Tasting- und Networking-Bereich“, erklärt die Messegesellschaft in einer entsprechenden Pressemitteilung. Die Bewerbung für die begrenzte Zahl der Teilnahmeplätze sei nun geöffnet. Ausschlaggebend für die Auswahl sei dabei nicht Größe oder Bekanntheitsgrad eines Weinguts, sondern die Verbindung zum Konzept der Discovery Zone sowie das Potenzial, neue Perspektiven in die internationale Weinwelt einzubringen. Voraussetzung für die Teilnahme sei neben der erstmaligen Beteiligung an der ProWein die persönliche Anwesenheit der Winzerin oder des Winzers während der gesamten Messelaufzeit sowie die Präsentation von maximal vier Weinen. Der Teilnahmebeitrag beträgt laut Veranstalter 2.000 Euro und umfasse ein Komplettpaket für einen professionellen Messeauftritt. -red-