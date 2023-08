Bier-Pfandflaschen-Linie erweitert

Nach dem Erfolg der Einführung der weißen Piwi-Cuvée in der 0,5-Liter-Bier-Pfandflasche dieses Jahr auf der ProWein, füllen die Piwi-Profis Ansgar und Katja Galler vom Weingut Galler in Kirchheim an der Weinstraße nun auch einen fruchtig-leichten Pinotin als rote Variante des „2/4 Weins“ in die Mehrwegflasche. Beide Weine werden ab August unter anderem in den Denn's BioMärkten im Start-Up-Regal und in Naturkind-Filialen zu finden sein. Die Nachfrage war laut Weingut von Seiten der Gastro, Handel und Catering enorm. Als familiengefu?hrtes Bio-Weingut ist Galler seit 2017 nach den Richtlinien von Bioland zertifiziert. Seit 2012 pflanzen sie auf ihren 13 Hektar ausschließlich pilzwiderstandsfähige Rebsorten nach. Der Anteil der Piwis beträgt mittlerweile 75 Prozent. So kann der Pflanzenschutz auf ein Minimum reduziert und nachhaltiger, ressourcenschonender Weinbau betrieben werden. -red-