„BIG“ bündelt Kräfte im GFGH

Die beiden Verbundgruppen Pro Getränke und Top Getränke haben ihre Kräfte gebündelt und die Beverage Independence Group GmbH (kurz: BIG) mit Sitz in Eggenfelden aus der Taufe gehoben. BIG repräsentiert mit seinen rund 1.200 angeschlossenen Getränkefachmärkten, über 100 Getränkefachgroßhändlern sowie über 12.000 belieferten Gastro-Objekten einen Einzelhandelsumsatz von über 500 Millionen Euro sowie einen Großhandelsumsatz von ca. 750 Millionen Euro. „Bis auf kleinere und eher regional orientierte Einkaufsverbünde nutzen die Betreiber von Getränkefachmärkten bisher unzureichend die Möglichkeit, ihr Nachfragegewicht gegenüber der Industrie gebündelt in die Waagschale zu legen. Diesen Wettbewerbsnachteil für Getränkefachmärkte und ihre Betreiber adressiert die Beverage Independence Group GmbH. Sie möchte sich perspektivisch als starke, schlagkräftige Einkaufsgemeinschaft mit klarem Fokus auf Familien- und familiennahe Unternehmen etablieren“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung zur Gründungsveranstaltung der BIG. Es gehe darum, verbesserte Marktbedingungen mit Lieferanten zu verhandeln – mit der festen Absicht, für den wichtigen Absatzkanal Getränkefachmärkte (GFM), den mittelständischen Fachgroßhandel und die Belieferung der Gastronomie zukunftsfähige Voraussetzungen zu schaffen. Perspektivisch sei BIG bei Bedarf und Interesse der Branche auch für weitere Mandatierungen offen. Über die reine Beschaffungsoptimierung hinaus verstehe sich die BIG auch als Lösungsanbieter für den Getränkebereich in der gesamten Supply Chain und wolle insbesondere GFM-Betreiber bei der Nutzung von Vermarktungschancen durch digitale Tools und Lösungen unterstützen. Dem Vernehmen nach möchte die Gruppe auch die im Getränkefach- handel vielerorts nur rudimentär vertretene Warengruppe Wein, Sekt und Spirituosen stärker nach vorne bringen. -wer-