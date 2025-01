Biodynamische Weinmesse in Mainz

Am 29. und 30. April findet in Mainz mit der Biodynamic Wine Fair die nach eigenen Angaben erste biodynamische Weinmesse Deutschlands statt. Rund 60 Winzerinnen und Winzer aus ganz Europa kommen laut den Organisatoren in die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt. Ausgetragen wird die Messe in der Location Altes Postlager von den Anbauverbänden Demeter in Partnerschaft mit Biodyvin und Respekt Biodyn. Die Veranstaltung richtet sich an Fachleute und wird durch Masterclasses und Vorträge, zum Beispiel mit Master of Wine Romana Echensperger, komplettiert. -red-