Bob Gallo verstirbt mit 89 Jahren

Bob Gallo, eine Führungspersönlichkeit aus der zweiten Generation in der Familienkellerei und Wohltäter zahlreicher Projekte in der Region Modesto, ist gestorben. Nach Angaben des weltgrößten Weinproduzenten ist der frühere Co-Chef am Samstag im Alter von 89 Jahren gestorben. Robert J. Gallo war ein Sohn von Julio Gallo, der das Unternehmen 1933 mit seinem Bruder Ernest Gallo gründete. "Mein Onkel war ein Verfechter der Umwelt und Fürsprecher der Branche", sagte Ernest J. Gallo, der Vorstandsvorsitzende in dritter Generation. "Dank seines Engagements und seiner Führungsqualitäten sind unser Unternehmen und unsere Branche für die Zukunft gut aufgestellt." -red-