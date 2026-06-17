Bodegas Faustino über [g]niessen

Die [g]niessen GmbH, Mönchengladbach, hat im Juni 2026 eine Zusammenarbeit mit Bodegas Faustino begonnen. „Wir sind sehr stolz darauf, mit einem Produzenten und einer Marke wie Faustino eine gemeinsame Zukunft gestalten zu dürfen“, erklärt Bernd Nießen, Geschäftsführer der [g]niessen GmbH. „Deutschland ist für uns ein strategisch bedeutender Markt mit großem Potenzial. Mit [g]niessen haben wir einen Partner gefunden, der den Markt hervorragend kennt, über langjährige Erfahrung verfügt und unsere Werte – Weinbau, Familie, Nachhaltigkeit und Innovation – teilt“, erklärt Francisco Honrubia, CEO der Bodegas Faustino Group. Wie [g]niessen bekannt gibt, werde durch die Zusammenarbeit „nach vielen Jahren der erfolgreichen Entwicklung und Umsetzung von Vertriebs- und Markenstrategien mit deutschen Produzenten dieses Know-how nun verstärkt auf internationale Spitzenproduzenten übertragen“. -red-