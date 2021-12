Böhling tritt beim Karthäuserhof an

Das Weingut Karthäuserhof hat sein Team Anfang Dezember mit Moritz Böhling verstärkt. Böhling, der an der Hochschule Geisenheim Internationale Weinwirtschaft studiert hat, ist bei dem traditionsreichen VDP-Betrieb aus Trier-Eitelsbach als Vertriebsleiter eingestiegen. Er kommt von den Allegrini Estates, für die er in den vergangenen drei Jahren als Area Manager Germany arbeitete. Davor war er u. a. im Verkauf bei den Weingütern Bürklin-Wolf (Wachenheim) und Schloss Johannisberg (Geisenheim) sowie als Vertriebsleiter der Weingüter Goswin Kranz (Brauneberg) und Dr. Heigel (Zeil am Main) tätig gewesen. -wer-