Bohnhoff neuer Team-Beverage-Partner

Die H.u.K. Bohnhoff GmbH, Gastronomie-Spezialist in Hamburg, schließt sich der Getränkefachgroßhandels-Verbundgruppe unter dem Dach der Team Beverage AG an. Getränke Bohnhoff ist seit 1931 in Hamburg verankert und wird mittlerweile in vierter Generation von Thomas Bohnhoff geführt. Rückwirkend zum 1. Januar 2023 ist der Veranstaltungsspezialist und Vollsortimenter für den Außer-Haus-Markt Partner bei Team Beverage. Markus Thoben, Geschäftsführer Großhandel und Gastronomie bei Team Beverage: „Wir freuen uns, mit Getränke Bohnhoff einen starken Partner gefunden zu haben, der das Team Beverage Netzwerk in Hamburg und Umgebung bereichern wird.“ Bohnhoff beschäftigt 38 Mitarbeitende, davon 27 in der Logistik, der Fuhrpark umfasst zehn LKW. Der jährliche Getränkeabsatz im Außer-Haus-Markt liegt bei 60.000 Hektolitern. -red-