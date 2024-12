Boisset-Paar übernimmt Flora Springs

Gina Gallo-Boisset und Jean-Charles Boisset haben die Übernahme des Napa-Weinguts Flora Springs bekannt gegeben. Es ist der erste gemeinsame Weingutskauf des prominenten Paars. Gina bringt mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung aus ihrer Tätigkeit bei der kalifornischen Winery E. & J. Gallo mit, Jean-Charles Boisset stammt aus dem französischen Burgund und leitet das Portfolio der Boisset Collection, die über 30 historische Weingüter in Frankreich und Kalifornien umfasst. „Wir haben davon geträumt, dass wir eines Tages zusammen Wein machen würden. Ginas Talent als Winzerin ist unvergleichlich, und ich liebe es, an ihrer Seite zu arbeiten”, sagt Jean-Charles Boisset. Die Verkäufer John Komes und Julie Garvey hätten gemeinsam mit ihren Ehepartnern den Funken der Inspiration weitergegeben, den ihre Mutter Flora, Namensgeberin des Weinguts Flora Springs, entzündet habe. Die Weine des 1978 in St. Helena gegründeten Weinguts, darunter der Trilogy-Rotwein, der Soliloquy-Weißwein aus dem Soliloquy-Klon und die Cabernet Sauvignons aus Napa sollen nun unter der neuen Leitung weitergeführt werden.

Enrico Bertoz, der die Weinherstellung seit 2008 geleitet hat, wird auch weiterhin als Winzer eng mit Gina und Jean-Charles zusammenarbeiten. Das Weingut produziert nach einer Konzentration auf die besten Partien etwa 8.500 Kisten Wein aus dem Napa Valley, der hauptsächlich über Direktvertrieb an Verbraucher verkauft wird. Die detaillierten Verkaufsbedingungen wurden nicht bekannt gegeben. Die von Jean-Charles geführte Boisset Collection hatte zuletzt Ende Oktober 2024 die von der Amerikanerin Tawnya Falkner gegründete französische Schaumweinmarke Le Grand Courtâge erworben, die in Boissets Schaumweinkellerei in Nuits-St.-Georges in Burgund hergestellt wird. Auf dem Höhepunkt der Bedeutung verkaufte Le Grand Courtâge mehr als 50.000 Kisten allein in den USA. -red-