Boisset übernimmt Elizabeth Spencer Winery

Die Familie Boisset hat den Erwerb der Elizabeth Spencer Winery in Rutherford (Napa Valley) bekanntgegeben. Der Kauf umfasst das Elizabeth Spencer Weingut mit Weinen aus kleiner Produktion aus Napa, Sonoma und Mendocino sowie die Immobilie des Weinguts an der Rutherford Cross Road, wo das Unternehmen seine Gäste in einem historischen Postgebäude aus dem Jahr 1872 (mit Boutique-Verkostungsraum) willkommen heißt. Das Ehepaar Elizabeth Pressler und Spencer Graham gründete 1998 sein gemeinsames Weingut. „Wir fühlen uns geehrt, dass wir mit der Fortführung ihrer Vision betraut wurden und freuen uns darauf, unsere Inspiration zu der phänomenalen Reise, die sie begonnen haben, beizutragen“, erklärt Jean-Charles Boisset, Inhaber der Boisset Collection. Mit der Elizabeth Spencer Winery wird das Portfolio der Boisset Collection mit mehr als zwei Dutzend historischen und Lifestyle-Betrieben (Burgund, Beaujolais, Jura, Rhônetal, Provence, Südfrankreich sowie Russian River Valley, Sonoma und Napa in Kalifornien) um ein weiteres Kleinod erweitert. Boisset setzt sich seit langem für zertifiziert nachhaltige, biologische und biodynamische Praktiken auf seinen Weingütern ein. Die Elizabeth Spencer Winery hat sich demselben Engagement verschrieben. -red-