Boisset will Moncigale kaufen

Die französische Unternehmensgruppe Marie Brizard Wine and Spirits (MBWS) möchte ihre Weintochter Moncigale SAS für eine nicht genannte Summe an Les Grands Vins JC Boisset verkaufen. Wenn alles wie geplant läuft und die zuständigen Wettbewerbsbehörden grünes Licht geben, soll der Deal noch im laufenden Jahr oder im 1. Quartal 2021 über die Bühne gehen. MBWS möchte sich nach eigenen Angaben auf seinen Kernmarkt Spirituosen konzentrieren und räumt ein, dass der Umsatz bei Moncigale in den vergangenen Jahren nach unten tendierte. Zuletzt sei er im Jahr 2019 um 15% auf 72,2 Mio. Euro gesunken. Als Grund nennt MBWS den kontinuierlichen Konsumrückgang von Wein und weinhaltigen Getränken in Frankreich. Man sehe kaum Möglichkeiten, die Synergien zu schaffen, die nötig wären, um Moncigale wieder auf Wachstumskurs zu bringen. Das Unternehmen mit Sitz in Beaucaire wurde 2002 von Marie Brizard übernommen, hieß damals noch Chais Beaucairois und wurde 2008 in Moncigale umfirmiert. Es verfügt über Standorte in der Provence, im Rhônetal und im Languedoc-Roussillon. Für die im Burgund beheimatete Unternehmensgruppe Boisset (Jahresumsatz: ca. 330 Mio. Euro), die schon mehrere Firmen und rund 740 ha Rebfläche in den Regionen Burgund, Rhônetal, Languedoc, Jura, Beaujolais und Kalifornien besitzt, wäre die Übernahme von Moncigale ein wichtiger Schritt, um ein marktrelevanter Akteur in der Provence zu werden und ihre Position im Rosé-Markt auszubauen. Andrew Highcock, CEO von MBWS, erklärte, er sei davon überzeugt, dass Moncigale mit der Unterstützung, dem Know-how und der Power von Boisset zurück auf den Wachstumspfad geführt werden kann. Jean-Charles Boisset, Präsident von Grands Vins JC Boisset, betonte, er freue sich darauf, das schöne, auf Rosé spezialisierte Haus und dessen talentiertes Team in der Boisset-Familie willkommen zu heißen. -red-