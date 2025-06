Bollinger mit neuem stellvertretenden CEO

Der Verwaltungsrat der Champagner-Gruppe Bollinger aus Aÿ hat Gonzague Villedey zum neuen stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden ernannt. Als Mitglied der sechsten Generation des Familienunternehmens tritt der 49-Jährige zum 1. Januar 2025 die Nachfolge von Gérard Bouleau an, der in den Ruhestand geht, berichten Fachmedien. Die Gruppe habe unter Bouleaus Wirken in den letzten vier Jahren drei Weingüter erworben. Die Expansion umfasste den Kauf von Château d'Etroyes in Côte Chalonnaise, das inzwischen in Chanson Père & Fils integriert wurde, sowie von Hubert Brochard in Sancerre und Ponzi Vineyards in Oregon, heißt es. -red-