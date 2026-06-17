Bollinger setzt auf Boutillat

Champagne Bollinger ernennt Émilien Boutillat mit Wirkung zum 1. Oktober 2026 als Kellermeister. Charles Armand de Belenet, Geschäftsführer von Champagne Bollinger, sagt: „Wir freuen uns sehr, Émilien bei Champagne Bollinger willkommen zu heißen. Seine Karriere, seine hohen Standards und seine Vision der Weinherstellung werden von unschätzbarem Wert sein, um den Stil des Hauses zu bewahren und weiterzuentwickeln und gleichzeitig seine Entwicklung in den nächsten Kapiteln seiner Geschichte zu unterstützen.“ Boutillat ist in der Champagne geboren und aufgewachsen und studierte in Montpellier, wo er Abschlüsse sowohl in Önologie als auch in Agrartechnik erwarb. In Frankreich arbeitete er bei Château Margaux und der Domaine de la Solitude in Châteauneuf-du-Pape, bevor er internationale Erfahrungen bei der Mud House Winery in Neuseeland, der Peter Michael Winery in Kalifornien, Viu Manent in Chile und dem Weingut La Motte in Südafrika sammelte. -ja-