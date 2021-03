Borco beruft neuen CTO

Das hanseatische Spirituosenunternehmen Borco-Marken-Import (Borco) beruft Bodo-Joachim Wendenburg zum 1. März 2021 als Chief Transformation Officer (CTO) in die Geschäftsführung. Mit dieser Erweiterung der Unternehmensleitung sollen wertvolle Synergien und Rahmenbedingungen geschaffen werden, um die Unternehmensziele und Transformationsprozesse fokussierter vorantreiben zu können. Dies meldet das Unternehmen. Wendenburg blickt auf mehr als 20 Jahre Erfahrung im Management von Transformationsprozessen zurück, dank seiner Tätigkeit sowohl auf Unternehmerseite (Intersnack, Beiersdorf, Carl Kühne Gruppe) als auch als Unternehmensberater. Im Rahmen der Neustrukturierung legt Christoph Maaß zum 1. März 2021 sein Amt als Mitglied der Geschäftsführung für den Bereich Finanzen nieder und wird Prokurist. Als Finance Director verantwortet er weiterhin den Finanzbereich bei Borco. Maaß berichtet an Wendenburg, der der Borco-Geschäftsleitung bereits seit September 2020 als externer Partner zur Seite steht, um das Unternehmen fit für die Zukunft zu machen. In seiner Rolle als CTO zeichnet Wendenburg verantwortlich für die Bereiche IT, Operations, Finanzen und Controlling. Markus Kohrs-Lichte, CEO und Vorsitzender der Geschäftsführung von Borco, sieht in der neuen Struktur der Geschäftsleitung die richtige Weichenstellung für die Unternehmensentwicklung: „Die neue Struktur ermöglicht uns, die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen schlagkräftig meistern zu können und die hierfür notwendigen Prozesse dank der geschaffenen Synergien noch stärker und fokussierter voranzutreiben. Ich freue mich, dass wir hierfür mit Herrn Wendenburg eine erfahrene Persönlichkeit gewinnen konnten.“ -red-