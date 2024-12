Borco mit neuem Geschäftsführer

Nicolas Rampf, bislang Managing Director DACH bei Bacardi, startet zum 1. Januar 2024 beim Borco-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG, Hamburg als neuer Geschäftsführer. Dies berichten verschiedene Fachmedien. Rampf erhalte demnach auch die Verantwortung für Teile Südosteuropas, wobei der Geschäftsführer der Region Kroatien und Bosnien und Herzegowina an ihn berichten werde. Nicolas Rampf folgt als Geschäftsführer auf Manuel Janisch vom Consulting-Unternehmen AlixPartners. Er hatte die Position temporär während der Integration Borcos in die Stock Spirits Group besetzt. Sie ist eines der führenden Unternehmen für alkoholische Getränke in Europa und erwarb das Hamburger Unternehmen im September 2023. Rampf war vor seiner Position bei Bacardi Deutschland in leitenden Vertriebspositionen in internationalen Unternehmen wie L’Oréal tätig. Zudem ist er seit Mai 2021 Mitglied im Vorstand des Bundesverbandes der Deutschen Spirituosen-Industrie und -Importeure (BSI). -red-