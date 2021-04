Borco setzt auf Ton

Mai-Thy Ton

Foto: Vierfotografen, © Borco

Das hanseatische Familienunternehmen Borco-Marken-Import gewinnt mit Mai-Thy Ton (30) eine FMCG- und Spirituosenexpertin aus den eigenen Reihen als Verstärkung für das Exportgeschäft. Dies meldet das Unternehmen. Die studierte Wirtschaftswissenschaftlerin startete ihre berufliche Laufbahn 2008 bei der isi GmbH (einer weltweit führenden Agentur für sensorisches Marketing), absolvierte Stationen bei Bahlsen, der Otto Group sowie bei der Tom Tailor Group und stieg im August 2017 bei Borco ein, zunächst als Brand Managerin für das Premium-Whisky-Portfolio der Hamburger. Ab Mai 2021 übernimmt sie den Posten der Global Business Development Managerin und wird in ihrer neuen Funktion die Region Südost-Asien und Ozeanien (Australien und Neuseeland) betreuen. Sie wird direkt an den Head of Global Business Development, Danny Gandert, berichten: „Für die neue Herausforderung bringt Frau Ton umfassende Kenntnisse und ein tiefgründiges Verständnis für Marken, Menschen und die Vertriebsarbeit mit, welches sie bereits im Brand Management erfolgreich unter Beweis stellen konnte“, erklärt Markus Kohrs-Lichte, CEO bei Borco. -red-