Bordeaux bittet Importeure um Beteiligung

Der Bordeaux Weinverband (CIVB) startet mit Unterstützung der Sopexa, Düsseldorf, die jährliche Auswahlprobe für die Bordeaux-Weine, die in diesem Jahr auf dem deutschen Markt für alle Promotions und sonstigen Aktivitäten als Aushängeschilder der Region dienen werden. Alle Bordeaux-Importeure sind dabei aufgefordert, „ihre Lieblings-Bordeaux ins Rennen zu schicken“. Gesucht wird „eine Auswahl an Bordeaux-Weinen, die die Modernität, Qualität und Geschmacksvielfalt der Region perfekt abbilden“. Neu ist im Jahr 2021, dass zwei Selektionen durchgeführt werden. Erstens: Top 50 Bordeaux Selektion 2021 – dafür können beliebig viele Weine kostenfrei eingereicht werden. Sie müssen aber auf dem deutschen Markt verfügbar sein. Und zweitens: Top 20 Gastro-Weine – dafür darf nurangemeldet werden, der in Deutschland verfügbar sein muss. Die Preisspanne der eingereichten Weine soll zwischen 5 und 30 Euro EVP (Top 50) bzw. Gastro-Preis (Top Gastro-Weine) liegen. Im Fokus der Auswahlprobe liegen die 4 Kategorien „Nachhaltige Weine“, „Frisch und Unbeschwert“, „Geschmeidig und Fruchtig“ sowie „Vollmundig und Komplex“. Einsendeschluss ist der 19. März 2021. Welche Weine letztlich ausgewählt wurden, erfahren die Einreicher bis Mitte April. Von diesen Weinen müssen von den Einreichern dann jeweils 6 Flaschen für die Kampagne 2021 kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Als Gegenleistung bietet der CIVB das volle Kommunikationsprogramm auf allen Kanälen: Pressemitteilungen, B2B-Events, Fachpresse, Influencer, Social Media, Links in Newslettern und auf der Website https://www.bordeaux.com sowie Einsatz bei allen Schulungen. Hier der Link zur Anmeldung der Weine: https://www.bordeaux-selektion.de/2021/ Alle weiteren Fragen beantwortet Jennifer Vassie unter +49 211 49 808-22 oder jennifer.vassie@sopexa.com