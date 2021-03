Bordeaux sucht Botschafter-Weine 2021

Der Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux, also der Bordeaux Weinverband (CIVB), sucht auch in diesem Jahr wieder mit Unterstützung der Sopexa, Düsseldorf, die „Lieblingsbordeaux der Importeure und Fachhändler“, um damit das ganze Jahr über Verkostungen und Promotions zu bestücken. Die Weine sollen die „Modernität, Qualität und Geschmacksvielfalt der Region perfekt abbilden“. Muster können kostenfrei eingereicht werden. Von allen Weinen, die in einer Verkostung am 30. März 2021 ausgewählt werden, müssen anschließend je 6 Flaschen für die Kampagne 2021 kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Der CIVB bietet im Gegenzug das volle Kommunikationsprogramm auf allen Kanälen: Pressemitteilungen, B2B-Events, Fachpresse, Influencer, Social Media, Links in Newslettern und auf der Website https://www.bordeaux.com sowie Einsatz bei allen Schulungen. Hier der Link zur Anmeldung der Weine: https://www.bordeaux-selektion.de/2021/ . Alle weiteren Fragen beantwortet Jennifer Vassie unter +49 211 49 808-22 oder jennifer.vassie@sopexa.com