Botschafter statt Weinkönigin

Die Gebietsweinwerbung Pfalzwein e.V. wird das Amt der Weinkönigin in „PfalzWeinBotschafter/in" umbenennen. Auf dieses Amt können sich erstmals auch Männer bewerben, was mit Manuel Reuther aus Forst schon der Fall ist, der zusammen mit Lara Karr (Weisenheim am Berg) und Denise Stripf (Bad Dürkheim) um den Titel wetteifert. Der Wahlabend ist auf den 4. Oktober im Saalbau in Neustadt an der Weinstraße terminiert und in ein Rahmenprogramm unter anderem mit After-Show-Party eingebettet. Die amtierende Pfälzische Weinkönigin Charlotte Weihl wird gemeinsam mit den Weinhoheiten Laura Götze und Hanna Spies den Abend begleiten. Bis dahin wird das „#teampfalz“ intensiv geschult, um den Anforderungen im künftigen Amtsjahr, die Pfalz und den Pfälzer Wein fachkundig zu präsentieren, gerecht zu werden. Die Schulung umfasst die Vertiefung von Weinfachwissen, das Training von Auftritt, Ausdruck und Sprache sowie fachbezogenes Englisch. Hintergrund ist ein Transformationsprozess des Amts der Weinhoheiten hin zu modernen, zeitgemäßen Botschaftern der jeweiligen Region. „Die Pfalz ist eine moderne, weltoffene und zukunftsgewandte Weinregion. Deshalb liegt es auch in unserer Verantwortung, das traditionelle Amt der Weinhoheiten angemessen zu transformieren und in eine nachhaltige Zukunft zu führen. So leistet das Amt weiterhin einen relevanten Beitrag zu den Zielen der Weinwerbung und damit für die Weinerzeuger der Pfalz“, so Joseph Greilinger, Geschäftsführer des Pfalzwein e.V. gegenüber WEIN+MARKT. -swe-