+++ Branchu neuer Crémants-Präsident: Der Loire-Winzer Fabien Branchu wurde zum Nachfolger des Elsässers Charles Schaller als Präsident der französischen Fédération nationale des producteurs et élaborateurs de Crémant (FNPEC) gewählt. Der 49-jährige Genossenschaftswinzer aus Saumur bewirtschaftet mit zwei Partnern unter anderem 80 ha Weinberge in Coudray-Macouard. Neben Strukturveränderungen innerhalb des Branchenverbands gehört vor allem die Übernahme der neuen pilzresistenten Vifa-Rebsorten („Variétés d’Intérêt à Fin d’Adaptation“, Sorten im Interesse der Anpassungsziele) in die Crémant-Pflichtenhefte zu seinen dringlichsten Aufgaben. Unter dem Dach der FNPEC sind die Crémants von Elsass, Bordeaux, Bourgogne, Die, Jura, Limoux, Loire und Savoyen zusammengefasst. -peg-