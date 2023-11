BrauBeviale relevant für Wein

Die BrauBeviale in Nürnberg öffnet nach vierjähriger Pause vom 28. bis 30. November 2023 ihre Tore mit 900 Ausstellern in neun Messehallen und einem breit gefächerten Rahmenprogramm auch für die Wein-, Sekt- und Spirituosenbranche, denn rund 70 Prozent der Anbieter haben ein Angebot für Winzer. Es gibt sogar eine Sonderschau Traubenverarbeitung und Kellerwirtschaft (Halle 4A). „Der Besuch der BrauBeviale lohnt sich auch für die Weinbranche“, sagt Andrea Kalrait, Executive Director BrauBeviale. Interessant dürften auch die Informationen zu Leichtglasflaschen sein. In eine ähnliche Richtung weist ein Vortrag zum Thema Glas-Mehrwegsystem für Wein als Pay-Per-Use Lösung inklusive Spüldienstleistung. Mehr dazu unter www.braubeviale.com und auf www.wein-und-markt.de . -dwm-