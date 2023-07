+++ Braubeviale und Drinktec bündeln Kräfte: Der Wettbewerb auf dem internationalen Messemarkt für Getränke und Getränketechnologie ist groß. Umso wichtiger sei es, Kräfte unter einem Dach zu bündeln, heißt in einer Mitteilung. Die NürnbergMesse und die Messe München haben deshalb eine gemeinsame Gesellschaft gegründet: Die BrauBeviale, eine der führenden Investitionsgütermessen für die Getränkeindustrie weltweit, und die Messe Drinktec, Weltleitmesse für die Getränke- und Liquid-Food Industrie, werden künftig als eigenständige Marken ihre Kräfte unter einem Dach bündeln. Details stellen die Messegesellschaften in einer gemeinsamen Pressekonferenz am 5. Juli vor. -red-