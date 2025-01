BrauBeviale zieht Bilanz

Zur Nürnberger Getränke-Fachmesse BrauBeviale mit ihren mehr als 950 Ausstellern auf fast 40.000 Quadratmetern sind vom 28. bis 30. November 2023 rund 31.000 Besucher gekommen. „Wir bewegen uns mit diesen Daten solide im Rahmen dessen, was im Messegeschehen nach der Pandemie erreichbar ist“, sagt Rolf Keller, Geschäftsführer des Veranstalters Yontex GmbH. In diesem Jahr sorgte im Vorfeld der Messe das größere Angebot aus dem Weinbereich für Schlagzeilen. So habe man der Weinwirtschaft eine Sonderfläche eingerichtet und zum Beispiel Podiumsdiskussionen zum Themenkomplex Mehrweg in der Weinbranche veranstaltet. Die Messe zeigt sich überdies international ausgerichtet. 34 Prozent der Besucher kamen aus dem europäischen Ausland, vor allem aus Tschechien, Italien, der Schweiz, Österreich und den Niederlanden. -red-