BrauBeviale zieht Bilanz

Am 28. November ist die 2024er-Ausgabe der BrauBeviale in Nürnberg zu Ende gegangen. Die Messe fand auf mehr als 35.000 qm statt, zog 858 Aussteller und mehr als 30.800 Besucher an. 84% der Messegänger kamen aus Deutschland und dem EU-Ausland in die fränkische Großstadt. Der Sonderschau „Wein@BrauBeviale“, die 2023 ihre Premiere feierte, hat der Veranstalter Yontex in diesem Jahr 800 qm in Halle 4A gewidmet.Im Vorfeld verwies man darauf, dass 53% der Aussteller auch Lösungen für den Weinbereich anbieten, vor allem produktionstechnischer Art. Die nächste BrauBeviale findet vom 10. bis 12. November 2026 in Nürnberg statt, dazwischen organisiert Yontex die Partnermesse Drinktec vom 15. bis 19. September 2025 in München. -red-