Britischer Händler setzt auf PET

Der britische Weinhändler The Wine Society bietet aus Nachhaltigkeits-Gründen nun vier seiner Eigenmarken-Weine in recycelten PET-Flaschen (rPET) an. Das berichtet das britische Weinmagazin „The Drinks Business“. Die leere rPET-Flasche wiege 63 Gramm und damit nur einen Bruchteil einer herkömmlichen Weinflasche aus Glas. Das Unternehmen hat im Mai einen eigenen Bericht zu alternativen Verpackungen aufgelegt, aus dem hervorgeht, dass allein das Flaschenglas 31 Prozent des CO2-Fußabdrucks von The Wine Society ausmache, hinzu kämen weitere 15 Prozent durch den Transport ins Königreich. Auch den mache die Plastikflasche effizienter, weil durch die flache Form mehr Wein auf einer Palette transportiert werden kann. -swe-