Bubbles gegen Krebs

Unter dem Motto „Mit Bubbles etwas Gutes tun“ haben die bei- den Berlinerinnen Cecilia Wiesböck und Laura Plank das Projekt Vulva Secco ins Leben ge- rufen und bieten einen Schaumwein aus der Pfalz an, der laut der beiden Gründerinnen für Female Empowerment steht. Sie unterstützen damit zur Zeit zwei wohltätige Organisationen. „Im Jahr 2021 verstarb unsere Freundin im Alter von 29 Jahren an Brustkrebs. Für uns ein unbeschreiblicher Verlust, der uns tief geprägt hat. Aus unserer Trauer entstand der Impuls, etwas Sinnvolles zu erschaffen, das aktiv zur Krebshilfe für Frauen und Betroffene beiträgt. Und so entstand Vulva Secco – eine Hommage an uns Frauen und ganz besonders an unsere Freundin", sagt Cecilia Wiesböck, die hauptberuflich im Bereich Big Tech und Climate Tech arbeitet. Laura Plank ist in der Modebranche tätig. Der Sekt kommt von der Sektkellerei am Turm Deidesheim-Speyer GmbH in der Pfalz. Es handelt sich um eine Cuvée aus Riesling, Müller-Thurgau, Kerner und Scheurebe. Der Preis je Flasche liegt bei 10 Euro. Der Sekt ist erhältlich im Online- shop www.vulvasecco.com. Ein Euro wird an die beiden Organisationen „Deutsche Stiftung für Junge Erwachsene mit Krebs“ und „Discovering Hands“ gespendet. -red-