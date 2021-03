Bührmann übernimmt Weinkellerei Höchst

Die Bührmann Weine GmbH (Moers) hat am 15. März die Weinkellerei Höchst GmbH (Frankfurt/Main) übernommen. Die langjährigen Inhaber und Geschäftsführer der Weinkellerei Höchst, Miriam und Frank Fischer, sind mit Wirkung zum 14. März aus gesundheitlichen Gründen aus dem Unternehmen ausgeschieden, stehen der neuen Geschäftsführung allerdings „weiterhin mit Rat und Tat zur Seite“. Das hat Julia Bührmann erklärt, die jetzt zusammen mit Christian Nesbeda das Geschäftsführergespann der Weinkellerei Höchst bildet. Die beiden fungieren bereits als Geschäftsführer des Familienunternehmens Bührmann Weine und freuen sich nun über den „Zuwachs aus Frankfurt“. Gerade in Zeiten von Corona sei man der Überzeugung, „mit der Weinkellerei Höchst einen starken Partner gefunden zu haben, um im Liefergebiet entlang der Rhein-Main-Schiene weiter zu wachsen.“ Aktuell laufen dort Modernisierungsarbeiten im Bereich EDV sowie im stationären Einzelhandelsgeschäft in der Bolongarostraße. Geleitet wird das Weinfachgeschäft von Nicole Kreusch, die bisher schon als rechte Hand von Miriam Fischer tätig war. Auch das restliche Team der Weinkellerei Höchst sei übernommen worden, betont Julia Bührmann. Nach ihren Worten soll der Weinladen bis auf weiteres unter seinem bisherigen Namen weiterlaufen. -wer-