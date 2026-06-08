Bug übernimmt Kloster-Eberbach-Keller

Seit dem 1. Juni 2026 hat Jochen Bug die Leitung Kellerwirtschaft bei der Hessischen Staatsweingüter GmbH bzw. Kloster Eberbach, Eltville, übernommen. Damit ordnet der Betrieb „zentrale Bereiche der Weinbereitung neu“, heißt es in einer Mitteilung. Er bringe jahrzehntelange Expertise aus Rheingauer Betrieben mit, wobei er zuletzt Kellermeister bei Schloss Vollrads war. Gemeinsam mit Geschäftsführerin Christine Müller, die zu Jahresbeginn ins Amt eingeführt wurde (s. faxline 03/2026), soll er die qualitative und strategische Weiterentwicklung des Weinguts vorantreiben, so der Pressetext. „Im Rahmen unserer strategischen Neuaufstellung setzen wir bewusst auf starke Persönlichkeiten, die Kloster Eberbach als Leuchtturm des Rheingaus weiterentwickeln und gleichzeitig neue Impulse für die Zukunft setzen“, sagt Müller. Die langjährige Chefönologin Kathrin Puff übernehme künftig die neu geschaffene Stabsstelle „Leitung Oenologie & Innovation“. Dort werde sie sich der Produktentwicklung, Qualitäts- und Sortimentsstrategie sowie der Weiterentwicklung „innovativer und nachhaltiger Unternehmensbereiche widmen“, teilt Kloster Eberbach mit. -red-