Burg Vertriebschef bei Reh Kendermann

Die Weinkellerei Reh Kendermann, Bingen, stellt ihren Vertrieb neu auf. Wie das Unternehmen mitteilt, hat Sascha Burg bereits am 1. Mai 2026 die Verantwortung für den gesamten Vertrieb übernommen. In dieser Rolle sei er ab sofort für den deutschen Markt und das internationale Geschäft verantwortlich sowie für die Weiterentwicklung der Vertriebsorganisation. In dieser Funktion leite er das Key Account Management ebenso wie den Vertriebsinnendienst. Mit der Bündelung will das Unternehmen laut Mitteilung einerseits die operative Marktbearbeitung stärken. Gleichzeitig gehe es um zusätzliche Freiräume für die Geschäftsführung, um weitere strategische Themen im Unternehmen konsequent voranzutreiben. Burg werde bei Reh Kendermann nämlich direkt an Geschäftsführer Alexander Rittlinger berichten, der den Vertrieb bisher selbst gesteuert hatte. Alexander Rittlinger: „Die Bündelung der operativen Vertriebsverantwortung bei Sascha Burg ist ein wichtiger Schritt, um unsere Marktbearbeitung weiter zu professionalisieren, unsere Kundenpartnerschaften weiter auszubauen und die Organisation auf künftiges Wachstum auszurichten”, kommentierte er. Sascha Burg bringe nahezu 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Wein, Feinkost, Großhandel und Gastronomie und damit umfassende Marktkenntnisse im In- und Ausland sowie ein „belastbares Netzwerk im deutschen Handel“ mit. Vor seinem Wechsel nach Bingen war Sascha Burg in leitender Vertriebsfunktion bei der Winzergenossenschaft Moselland eG tätig. Bei Reh Kendermann soll er nun insbesondere die vertriebliche Positionierung weiterentwickeln, bestehende Partnerschaften stärken und neue Wachstums- impulse in nationalen wie internationalen Märkten setzen, heißt es abschließend. -red-