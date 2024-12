C&G setzt auf Mehrweg

Mit ihrer neuen Mehrweg-Weinlinie „The Bottle“ möchte die Weingärtner Cleebronn-Güglingen eG (C&G) ein deutliches Zeichen in Sachen Nachhaltigkeit setzen und ihren Beitrag zur Reduktion von CO2-Emissionen leisten. „Der mit Abstand größte CO2-Verursacher in der Weinerzeugung ist die Weinflasche selbst. Wir produzieren zwei Millionen Flaschen Wein im Jahr und hinterfragen stets unsere Prozesse und wie wir diese umweltschonender gestalten können. So haben wir den dringenden Bedarf an einer spülfähigen 0,75-l-Mehrwegflasche erkannt. Unsere Weinlinie ‚The Bottle‘ ist das Ergebnis“, erklärt Thomas Beyl, Vorstandsvorsitzender der württembergischen Genossenschaft, deren Mitgliedswinzer rund 350 Hektar Rebfläche bewirtschaften. Das Unternehmen, seines Zeichens Gründungsmitglied der Wein-Mehrweg eG (Möglingen), will nach eigenen Angaben die 0,75-l-Einwegflasche sukzessive durch die Mehrwegflasche ersetzen, um die energieaufwändige Herstellung der Glasflaschen zu reduzieren. Die „The Bottle“-Kollektion besteht aus einem Rosé (Lemberger & Muskattrollinger) und drei Weißweinen (Cuvée Blanc, Grau & Weiss sowie Riesling & Muskateller). Die UVP liegt bei je 6,90 Euro/Flasche (zzgl. 0,30 Euro Pfand/Flasche und 1,50 Euro Pfand/6-er Kunststoffkiste). -red-