+++ California Wine Week startet: Mehr als 200 Restaurants und Weinbars in neun Ländern Europas wollen bei den aktuell laufenden California Wine Weeks im ganzen Monat Juni kalifornische Weine in den Fokus rücken. Dank der Kreativität der Gastronomie-Partner werden allein in Deutschland und der Schweiz 30 Restaurants und Weinbars anregende Angebote mit Kalifornien-Touch für ihre Kunden machen. Um möglichst den Gästen die Möglichkeit zu geben, ein möglichst breites Spektrum zu probieren, sollen diese Weine auch glasweise angeboten werden. -ja-