Campari ohne Kunze-Concewitz

Das börsennotierte Unternehmen Campari hat den scheidenden Firmenchef Bob Kunze-Concewitz mit einer Sonderprämie von rund 30 Millionen Euro nach 17 Jahren an der Spitze der Gruppe in den Ruhestand verabschiedet. Auf der Jahreshauptversammlung, bei der er sein Amt an Matteo Fantacchiotti übergab, dankte ihm der Verwaltungsrat für seine „bemerkenswerte Führung und außergewöhnlichen Dienste". Die Campari-Gruppe schloss das Gesamtjahr 2023 mit einem organischen Umsatzwachstum von 10,5 Prozent auf 2,9186 Milliarden Euro ab. Kunze-Concewitz erhält die maximal mögliche Summe und wechselt nun in den Aufsichtsrat des Unternehmens. Er hält laut einer Meldung der Gruppe exakt 500.170 Campari-Stammaktien (die bei Redaktionsschluss mit 9,30 Euro je Aktie dotiert waren). -red-