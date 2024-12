Campari wächst um 8,2 Prozent

Ein drittes Jahr in Folge mit zweistelligen Wachstumszahlen bei den operativen Gewinnindikatoren, Fortschritte bei der Nachhaltigkeitsagenda, dazu eine hohe Dividendenzahlung – das letzte Geschäftsjahr unter der Leitung des scheidenden Chief Executive Officer (CEO) Bob Kunze-Concewitz hatte es bei der börsennotierten Campari-Gruppe noch mal in sich. Der Nettoumsatz erreichte 2,92 Milliarden Euro. Das bedeutet ein Plus von 8,2 Prozent. Die gute Nachfrage insbesondere bei Aperitifs, Tequila und Premium-Bourbon führte zu 10,5 Prozent organischem Wachstum. Das bereinigte Ebit betrug 618,7 Millionen Euro. Der bereinigte Konzernjahresüberschuss ergab 390,4 Millionen Euro.

CEO Bob Kunze-Concewitz sagt: „Im Jahr 2023 haben wir ein weiteres Jahr mit einem erstklassigen Umsatzwachstum erzielt – dank einer sehr gesunden Markendynamik, insbesondere bei Aperitifs, Tequila und Bourbon, und trotz der makroökonomischen Herausforderungen und der erwarteten Normalisierung des Konsums nach dem außergewöhnlichen Wachstum nach der Pandemie.” -red-