Cartolano verstärkt Team von WEIN+MARKT

© privat

Seit 1. Oktober verstärkt Adriana Cartolano das Redaktionsteam von WEIN+MARKT. Bei WEIN+MARKT wird sie sich schwerpunktmäßig um die Heftproduktion, aber auch um redaktionelle Themen zu Italien und Südosteuropa kümmern. Cartolano verfügt bereits über sehr gute Kontakte in die Wein-, Handels- und Medienlandschaft. Schließlich arbeitete sie von Anfang 2016 bis Ende Februar 2019 als Redakteurin bei der Zeitschrift „Weinwirtschaft“ (Meininger-Verlag, Neustadt/Weinstraße). Praxiserfahrungen in der Weinbranche hatte sie zuvor schon als Mitarbeiterin der Stephan Pellegrini GmbH, Landau/Pfalz, gesammelt. Dort war sie mehrere Jahre hauptsächlich in den Bereichen Einkauf und Kommunikation tätig. Darüber hinaus war die heute 43-jährige Diplom-Übersetzerin (die neben Deutsch und Italienisch auch Englisch, Französisch und Spanisch spricht) in der medizinischen Marktforschung aktiv und arbeitete später mehrere Jahre als Übersetzerin, Lektorin und Texterin. -wer-