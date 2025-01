Cava verzeichnet Absatzrekord

Die spanische Schaumweinappellation DO Cava meldet einen Gesamtabsatz von 252 Millionen Flaschen. Das bedeutet zwar nur ein leichtes Plus von 1,09 Prozent oder 2,7 Millionen Flaschen gegenüber dem Vorjahr, aber auch einen neuen Rekord. Treiber waren dabei die Inlandsverkäufe, die um 4,02 Prozent zulegten sowie der Absatz von Bio-Cavas, die um 24,59 Prozent auf 32,3 Millionen Flaschen wuchsen. Die Auslandsvermarktung ging leicht zurück (-0,25 Prozent). Javier Pagés, Präsident der DO Cava, führte dies vor allem auf die Inflation in wichtigen Absatzmärkten zurück. „Trotz der wirtschaftlichen und geopolitischen Turbulenzen gewinnen unsere Produkte auf dem Inlandsmarkt weiter an Boden und festigen ihre Position, während unsere wichtigsten Konkurrenten auf dem Weltmarkt einen deutlichen Rückgang zu verzeichnen haben”. Sorgen macht der DO auch die Trockenheit der letzten Jahre, die zu Ernteeinbußen von um die 30 Prozent in den Jahren 2022 und 2023 geführt hat. Henkell Freixenet, das auf Mengen aus der DO angewiesen ist, hat bereits angekündigt, wegen der klimatischen Herausforderungen künftig (ab 1. August 2024) mit einem Freixenet Premium-Sparkling-Wine-Portfolio auch spanische Schaumweine anzubieten, die nicht aus der DO stammen. -ja-