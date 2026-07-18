Cave Coop firmiert um

Seit 1. Juli 2026 agiert die Division Cave der Coop Genossenschaft aus dem schweizerischen Pratteln unter neuem Namen: Vina Raurica. Das Informationsschreiben Ã¼ber die Umfirmierung, das WEIN+MARKT vorliegt, unterzeichneten Reinhard VÃ¶gele und Philip Dahm. Letzterer hat ebenfalls zum 1. Juli 2026 die Gesamtleitung der Vina Raurica Ã¼bernommen. VÃ¶gele, der bisherige Leiter, werde auf eigenen Wunsch den Weinkeller der Coop-Division leiten. SÃ¤mtliche GeschÃ¤fts-, Verkaufs- und Lieferbedingungen bleiben unverÃ¤ndert, heiÃŸt es weiter. Mit dem neuen Namen bekenne sich Vina Raurica â€žzu seinem geschichtstrÃ¤chtigen Standort, der schon frÃ¼h als rÃ¶mische Kolonie gegrÃ¼ndet wurde.â€œ -red-