Champagne Characters in Graz

Nicola Neumann gründete 2014 in München ihr Unternehmen Champagne Characters als Boutique mit Tagesbar, 2021 kam in Wien ein zweiter Standort hinzu. Jetzt soll in Graz ein Pop-up-Store mit Bar folgen, für den sie mit Fabio Gölles zusammenarbeitet. Gölles betreibt dort bereits die Champagner- & Weinbar Glou Glou. Am 8. und 9.11. gehe es mit einer XXL-Bottle-Party los. Geplant sei auch eine Outdoor-Bar im Hinterhof des Glou Glou in der Grazer Altstadt, heißt es in einer Mitteilung in beruflichen Netzwerken. Darüber hinaus seien auch zwei Auswärtsveranstaltungen bei Standl5 und Toshi in Österreichs zweitgrößter Stadt geplant. Champagner Characters werde mit über 60 verschiedenen Champagnern vor Ort sein. Neumann hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Anteil an Winzerchampagner in Deutschland und Österreich von aktuell 4% auf 10% Marktanteil zu erhöhen. -red-