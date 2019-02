Champagner-Verkäufe zurückgegangen

Wie das Comité Champagne gemeldet hat, wurden im Jahr 2018 weltweit rund 302 Mio. Flaschen Champagner verkauft. Das entspricht einem Rückgang von 1,8% im Vergleich zum Vorjahr. Der Verband sieht die Verkäufe immer noch auf einem sehr hohen Niveau, nur wenig unter dem Rekordjahr 2017. Vor allem der französische Markt habe im letzten Jahr geschwächelt – mit einem Minus von 4,2% auf 147 Mio. Flaschen, heißt es in der Presseerklärung. Im Export, auf den mit 51,3% mittlerweile über die Hälfte des Gesamtvolumens entfallen, konnte dagegen ein Wachstum von 0,6% erzielt werden. Treiber waren hier die Länder außerhalb der EU mit 79 Mio. Flaschen (+2,1%), wo der Verband seit zehn Jahren ein Mengenwachstum verzeichnet. In der EU hingegen gingen die Exporte um 0,9% auf 76 Mio. Flaschen leicht zurück. Der Gesamtumsatz 2018 wird auf 4,9 Mrd. Euro geschätzt, was dem des Rekordjahres 2017 entspricht. Das Comité Champagne sieht das Ergebnis als konform zu seiner Strategie an, eine höhere Wertschöpfung sowie eine Stärkung der Exporte zu erzielen. Detailliertere Informationen zu den einzelnen Exportländern werden erst auf der Pressekonferenz des Comité Champagne auf der kommenden ProWein bekanntgegeben. -gg-