Chianti DOCG erweitert Regularien

Das Konsortium Chianti DOCG hat neue Produktionsvorschriften genehmigt: Zum einen ist damit laut Medienberichten der Weg für Chianti Rosé DOCG geebnet, zum anderen führte das Konsortium die Unterzone „Terre di Vinci“ ein. Die neuen Produktionsvorschriften, die von den Behörden jetzt veröffentlicht wurden, schließen mit dem Rosé-Statut einen seit 2020 laufenden Prozess ab. Der Chianti Rosé muss überwiegend, zu 50 bis 100%, aus Sangiovese-Trauben gekeltert werden. Als passende Cuvéepartner gelten alle anderen in der Toskana zugelassenen Rotweinsorten. Die neue Unterzone Terre di Vinci beziehe sich auf die Region um den Geburtsort Leonardo da Vincis. -red-