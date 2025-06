China neues OIV-Mitglied

Die Internationale Organisation für Rebe und Wein (OIV) hat Chinas Antrag vom Mai 2024 auf eine Mitgliedschaft am 14. November 2024 formell angenommen. Die Annahme des Antrags muss nun von den chinesischen Behörden innerhalb eines Jahres ratifiziert werden, jedoch ist das Land in dieser Zeit bereits berechtigt, sich voll an den Arbeiten der OIV zu beteiligen. Mit dem Beitritt Chinas erhöht sich die Zahl der Mitgliedsländer der OIV auf 51. Die Organisation repräsentiert damit 85% der weltweiten Rebfläche. -red-