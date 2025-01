Col Solare komplett zu Antinori

Das italienische Familienunternehmen Marchesi Antinori hat das US- Weingut Col Solare in Washington State 1995 als 50:50-Joint-Venture mit dem Weingut Ste Michelle gegründet und kürzlich komplett übernommen. Der Verkauf umfasst die 2006 gebaute Weinkellerei und das Weingut, einschließlich etwa 12 ha Weinberge, die hauptsächlich mit Cabernet Sauvignon bepflanzt sind, sowie die Marke selbst, die jährlich nur etwa 5.000 Flaschen produziert. Piero Antinori, der Präsident von Marchesi Antinori, sagte, die Familie sei "seit den frühen 90er Jahren vom einzigartigen Terroir der Red Mountain AVA fasziniert" und nannte es "eine ständige und spannende Herausforderung für uns, Washingtoner Rotweine unverwechselbar und für ihre hohe Qualität bekannt zu machen". Die neue Akquisition folgt dem Muster, das dem italienischen Produzenten bereits den vollständigen Besitz von Stag's Leap Wine Cellars eingebracht hat. Das US-Weinunternehmen Ste Michelle wurde im Juli 2021 für 1,2 Milliarden US-Dollar (=1,12 Mrd. Euro) an die New Yorker Private-Equity-Gesellschaft Sycamore Partners verkauft und will sich jetzt auf nur wenige Standorte im Nordwesten des Landes konzentrieren. -ja-