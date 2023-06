Consorzio Vini Valpolicella positiv gestimmt

Die Mitgliederversammlung des Consorzio Tutela Vini Valpolicella hat einen neuen Verwaltungsrat der gemeinnützigen Organisation gewählt und ein Resümee gezogen. „Wir können auf ein positives Geschäftsjahr zurückblicken, das von einer vollständigen Wiederaufnahme der Werbemaßnahmen auf allen Zielmärkten für die Herkunft geprägt war“, so der Präsident Christian Marchesini über das Jahr 2022. Dem Weinkonsortium des Valpolicella gehören mehr als 2.400 Winzer, Produzenten und Abfüller an. Im vergangenen Jahr wurden nach Angaben des Konsortiums etwas mehr als 67 Millionen Flaschen Valpolicella, Amarone, Recioto und Valpolicella Ripasso produziert (2019: 64 Mio. Flaschen), was einem jährlichen Gesamtumsatz von 600 Millionen Euro entsprach. Das Valpolicella weist – vor allem wegen Amarone – einen der höchsten Hektarerlöse Italiens auf: durchschnittlich sind es nach Angaben des Verbands 23.000 Euro pro Hektar im Jahr 2022. -ja-