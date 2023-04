Constellation Brands mit Rekordzahlen

Rekorde beim Netto-Umsatz, vornehmlich aufgrund des starken Biergeschäfts – mit diesem Tenor hat der börsennotierte US-Getränkekonzern Constellation Brands ein „starkes Ergebnis“ für das Ende Februar 2023 beendete Geschäftsjahr 2022/2023 vermeldet. Der Umsatz steigerte sich dem Unternehmen zufolge um sieben Prozent auf 9,453 Milliarden US-Dollar (8,63 Mrd. Euro, Vorjahr: 8,82 Mrd. US-Dollar bzw. 8,05 Mrd. Euro). Der Geschäftsbereich Bier steuerte dabei allein 7,465 Milliarden USDollar zum Ergebnis bei. Die Sparte Wein & Spirituosen schnitt nach dem Abstoßen vieler Marken (mit Oktober 2022 wirksam) mit 1,9876 Milliarden US-Dollar (1,81 Mrd. Euro) etwas schwächer ab. Im Vorjahr waren es noch 2,025 Milliarden US-Dollar (1,85 Mrd. Euro) Umsatz bei Wine & Spirits gewesen. Dabei soll sich nach Angaben des Unternehmens allerdings die operative Marge um zehn Punkte auf 22,8 Prozent verbessert haben. Das „Aspira-Portfolio“, in dem Fine Wine und Craft Spirits gebündelt sind, habe zweistellige Zuwächse beim Absatz (ex factory) verzeichnet. Die Marke The Prisoner Wine, die bestverkaufte der Fine-Wine-Kategorie, habe „hohe einstellige“ prozentuale Zuwächse erzielt. Das „Ignite-Portfolio“, in dem unter anderen Premium-Brands wie Kim Crawford oder Meiomi gebündelt sind, habe mittlere einstellige Zuwächse verzeichnet. Die internationalen Wein-Verkäufe wurden um ein Prozent gesteigert. Für das laufende Jahr erwartet das Unternehmen beim Wein eine Umsatzentwicklung zwischen plus 0,5 und minus 0,5 Prozent. -ja-