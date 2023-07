Cordula Eich/Silvia Anthonj (1970- 2023)

Als 2009 die erste Auflage des „Super Schoppen Shopper“ auf den Markt kam, war es als eine Art „Erste Hilfe“ beim Weineinkauf im Lebensmittelhandel gedacht. Das Buch war damals nicht der erste, der dickste oder wichtigste Führer in die Welt der Supermarktweine, aber er war wohl der mit Abstand frechste und mutigste. Gemeinsam mit Michel Polderman und Willem Kips testete sich die Marketingfachfrau Silvia Anthonj (geborene Nowak) meinungsfreudig durch die Weinregale und publizierte ihren an Deutlichkeit im Urteil nicht zu überbietenden Ratgeber damals unter dem Pseudonym Cordula Eich. Ihre ansteckende Begeisterung fürs Thema Wein führte zu so unterschiedlichen Karriereschritten wie Jurorin beim Fasswein-Wettbewerb der World Bulk Wine Exhibition in Amsterdam, Gastdozentin für Neue Medien an der Hochschule Geisenheim University und ihrer von vielen Freunden aus der Weinbranche unterstützten Weingutsgründung sieben Meter unter dem Meeresspiegel (Min Zeven) direkt hinter dem Deich des Ijsselmeers bei Lelystad (nahe Amsterdam), wo sie Premiumschaumweine aus resistenten Sorten produzierte. Die Angehörigen von Silvia Anthonj posteten im Facebook-Profil von Cordula Eich am 21. Juli unter dem Titel „Time to say goodbye“ ein Video, in dem sich Anthonj, die zuvor Dutzende von Krebsbehandlungen überstanden hatte, verabschiedete: “Wehe, einer schreibt RIP unter diesen Post. Ich werde nicht in Frieden ruhen, sondern neuen Abenteuern entgegengehen. Nur nicht hier.“ -ja-