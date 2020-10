Dachser eröffnet Niederlassung in Neumünster

In Neumünster hat Dachser eine neue Niederlassung in Betrieb genommen. Der Lebensmittellogistik-Spezialist investierte rund 17,4 Mio. Euro in den neuen Standort, von wo aus weite Teile Schleswig-Holsteins abgedeckt werden sollen. Innerhalb eines Jahres entstand dabei eine Logistikhalle mit insgesamt 7.000 qm Grundfläche. Etwa 2.000 qm der Halle sind gekühlt und stehen somit für die erhöhten Anforderungen der Lebensmittellogistik zur Verfügung. Ergänzt wird das Logistikzentrum durch ein Bürogebäude mit 1.300 qm Nutzfläche. Insgesamt werden 40 Mitarbeiter am neuen Standort beschäftigt. „Mit dem Neubau in Neumünster geht eine unserer modernsten Logistikanlagen ans Netz“, sagt Alexander Tonn, Managing Director European Logistics Germany bei Dachser. Die Niederlassung Neumünster liegt verkehrsgünstig an der Bundesstraße 205 mit direktem Anschluss an die Autobahn 7. Innerhalb Deutschlands seien Abholung bzw. Zustellung innerhalb von 24 Stunden möglich, teilt das Unternehmen mit. Das Thema Digitalisierung hat Dachser bei der Ausstattung der neuen Anlage großgeschrieben: Die Zufahrt für Lkw erfolgt vollautomatisch über Kennzeichenerkennung. Die Hof- und Rampensteuerung verläuft digital, in der Umschlaghalle werden die Prozesse per Tablet und Handheld unterstützt. Zudem informieren sich die Lkw-Fahrer über digitale Informationstafeln und Touchscreens. Das Familienunternehmen Dachser mit Hauptsitz in Kempten bietet Transportlogistik, Warehousing und kundenindividuelle Services innerhalb von zwei Geschäftsfeldern: Dachser Air & Sea Logistics und Dachser Road Logistics. Mit rund 31.000 Mitarbeitern an weltweit 393 Standorten erwirtschaftete Dachser im Jahr 2019 einen konsolidierten Netto-Umsatz von rund 5,7 Mrd. Euro. Der Logistikdienstleister bewegte insgesamt 80,6 Mio. Sendungen mit einem Gewicht von 41,0 Mio. t. Dachser ist mit eigenen Landesgesellschaften in 44 Ländern vertreten. -ja-