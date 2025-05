Dachser erwirbt Brummer

Die Dachser SE, Kempten, übernimmt die Brummer Logistik GmbH in Deutschland und die Brummer Logistic Solutions GmbH & Co. KG in Österreich. Mit der Akquisition eines im „European Food Network“ engagierten Kooperationspartners stärke Dachser sein Netz für den Transport und die Lagerung von Lebensmitteln in Europa, heißt es in einer Mitteilung von Dachser. Der Kauf umfasst demnach das komplette operative Geschäft der Brummer-Gruppe. Die Akquisition bedarf noch der Zustimmung durch die deutschen und österreichischen Wettbewerbsbehörden. Über den Kaufpreis haben die Unternehmen Stillschweigen vereinbart. Hans Brummer und Simone Brummer-Leebmann wollen den Schwerpunkt ihrer unternehmerischen Aktivitäten zukünftig auf die Verwaltung und Entwicklung von Immobilien, insbesondere im Logistikbereich, konzentrieren. Im Kernmarkt Süddeutschland und Österreich beschäftigte Brummer zuletzt etwa 950 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Kunden von Dachser können in Zukunft auf das Distributionsnetz von Brummer in Süddeutschland, Österreich und Slowenien zugreifen. -red-