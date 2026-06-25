Dagernova baut Führung um

Die Ahr Winzer eG/Dagernova Weinmanufaktur stellt ihre Führung neu auf. Heike Holzapfel übernimmt als kaufmännische Vorständin die Gesamtverantwortung für die wirtschaftliche Steuerung der Genossenschaft aus Bad Neuenahr-Ahrweiler, wie diese in einer Presseaussendung bekannt gibt. Damit handele es sich um die erste Frau an der Spitze einer Winzergenossenschaft im Ahrtal. Komplettiert werde die Führung durch Dirk Wollersheim als Vorstand für Weinbau und Kellerwirtschaft. Außerdem kehre Kevin Bertram als Kellermeister zurück zur Dagernova. Zum 1. September 2026 stoße Christoph Dreßen als Direktor für Vertrieb, Marketing und Kommunikation zur Genossenschaft. Die Dagernova danke zugleich den bisherigen Vorständen für ihr Engagement und ihren Beitrag zur Weiterentwicklung. Markus Riegeler und Oliver Swiatek wurden damals zum 1. August 2024 in den Vorstand berufen. -red-